Tuttosport titola: "E il Milan ora vede... nerazzurro"

"E il Milan ora vede... nerazzurro", titola così Tuttosport nell'edizione odierna. In un modo o nell'altro, a Milano è sempre derby. Le milanesi, impegnate nella lotta salvezza in questo turno, con il Milan che ospita la Cremonese e l'Inter a Verona, e nel prossimo con le romane, si giocano l'accesso in Champions League. I rossoneri continuano a rallentare in campionato, fermati dalla Roma nell'ultima giornata e portando a casa soltanto un punto.