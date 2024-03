Tuttosport titola: "Ecco 1.2 miliardi di dubbi. Milan, il prezzo è giusto?"

Nella giornata di ieri sono emersi nuovi dettagli sull'indagine che la Procura di Milano sta portando avanti sul passaggio di proprietà del Milan dal fondo Elliott al fondo RedBird. Uno di questi riguarda il dubbio sul prezzo di vendita con il quale il gruppo di Cardinale ha acquistato il club dalla società della famiglia Singer. Questa mattina, in edicola, Tuttosport riprende questo aspetto dell'inchiesta e titola così: "Ecco 1.2 miliardi di dubbi. Milan, il prezzo è giusto?". Secondo quanto riporta l'Ansa ieri, il prezzo fissato di 1.2 miliardi è ritenuto dai pubblici ministeri che hanno in carico l'indagine, troppo alto. Per questo ci si vuole vedere chiaro.

Nel sottotitolo si legge: "La somma della vendita pattuita tra i due fondi è ritenuta troppo alta E secondo indiscrezioni non sarebbe ancora stata pagata interamente". E proprio perchè questa somma non è ancora stata pagata del tutto che Cardinale, secondo quanto scrive Tuttosport, si sarebbe rivolto agli investitori del mondo arabo. Sarebbero trattative che porterebbero nelle casse del Milan soldi per il vendor loan ma anche per nuovi investimenti nel club.