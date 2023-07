Tuttosport titola: "Ecco perché il Milan vuol far l’americano"

vedi letture

"Ecco perché il Milan vuol far l’americano": titola così questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che spiega che, secondo alcune stime, dallo sbarco di Christian Pulisic a Milanello, la vendita di magliette del club rossonero negli Stati Uniti ha avuto un’impennata del 266% rispetto a prima. Un numero davvero pazzesco per il Diavolo che domani volerà negli USA per la tournée americana e non è escluso che ci sarà un incontro anche Gerry Cardinale, numero uno di RedBird.