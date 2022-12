Tuttosport titola: "Figuraccia Milan: dietro i big c'è il vuoto"

MilanNews.it

Senza mezzi termini Tuttosport questa mattina nel giudicare la prestazione del Milan ad Eindhoven contro il Psv: "Figuraccia Milan: dietro i big c'è il vuoto". Il 3-0 subito dagli olandesi, ma anche le sconfitte con Arsenal e Liverpool, hanno palesato tutte le difficoltà delle seconde linee rossonere a oggi. Il quotidiano continua nel titolo: "Mirante, Dest, Adli e De Ketelaere bocciati". Soprattutto chi ha avuto una chance per mettersi in mostra non è riuscito a farlo, facendo sentire la mancanza dei giocatori ritenuti titolari.