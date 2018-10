Tuttosport titola: "Gattuso e Gigio: ora il Milan s’interroga"

Anche il quotidiano Tuttosport si sofferma in prima pagina sul momento dei rossoneri, dopo la brutta sconfitta nel derby con l’Inter. Nello specifico, sotto accusa sono finiti l’allenatore e il portiere Donnarumma. "Gattuso e Gigio: ora il Milan s’interroga", titola di spalla il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "In Europa torna Reina in porta". Per Rino e la squadra diventano fondamentali i prossimi impegni in Coppa e campionato (contro Samp e Genoa).