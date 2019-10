Tuttosport titola: "Giampaolo si gioca il Milan, ma senza Piatek"

Questo il titolo in prima pagina di Tuttosport in edicola oggi: "Giampaolo si gioca il Milan, ma senza Piatek". Il tecnico del Milan contro il Genoa si gioca tanto della sua permanenza sulla panchina rossonera, ma lo farà senza il suo attaccante di riferimento Krzysztof Piątek. Con Leao in ascesa e Suso intoccabile, se deve giocare Rebic il principale indiziato a sedersi in panchina è proprio l'attaccante polacco.