Tuttosport titola: "Giroud-Leao, gran Milan meravigliao"

"Giroud-Leao, gran Milan meravigliao", così Tuttosport decide di raccontare la vittoria del Milan all'Olimpico contro la Roma. Una rima facile con il nome del portoghese ma che racconta alla perfezione la prestazione rossonera nella capitale.

E a essere decisivi ci pensano ancora i volti noti: Olivier Giroud con il terzo rigore consecutivo trasformato, il quarto gol in tre partite e la solita partita di grande generosità. Rafael Leao con un gol stupendo, il primo con la numero 10 e il solito mal di testa in allegato ai suoi diretti avversari. In più prestazione convincente ancora dei nuovi, Loftus-Cheek su tutti: dominante in mezzo al campo.