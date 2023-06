Tuttosport titola: "Guler che tentazione. De Ketelaere saluta"

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo

A 12 mesi di distanza il Milan potrebbe essere ancora vicino a una rivoluzione sulla propria trequarti. Tuttosport questa mattina in edicola, infatti, titola così sugli obiettivi di mercato in entrata e in uscita: "Guler che tentazione. De Ketelaere saluta". Partiamo dalla fine, Charles De Ketelaere giocherà nei prossimi giorni l'Europeo under 21 con il Belgio che potrebbe anche essere un modo per conquistarsi il Milan ma, allo stesso tempo, anche mettersi in mostra per una ipotetica cessione che avverrebbe solo con un'offerta di almeno 28 milioni per non fare minusvalenza.

Se dovesse verificarsi questa situazione, il club potrebbe puntare su Arda Guler (QUI l'anticipazione di MilanNews.it), stellina del Fenerbahce di 18 anni su cui mezza Europa ha messo gli occhi: è mancino e gioca sia sulla trequarti o a destra. Il giocatore è protetto da una clausola di 17.5 milioni.