Tuttosport titola: "Il grande Milan, il piccolo Diavolo"

C’è spazio anche per il club rossonero sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Il grande Milan, il piccolo Diavolo", titola il noto giornale sportivo, riprendendo il pezzo di Matteo Marani, che a pagina diciannove scrive: "Tra due mesi, il 17 dicembre, sarò il trentennale della Coppa Intercontinentale che il Milan sollevò in Giappone battendo i colombiani del Nacional. Fu il momento più alto dell’epopea sacchiana, celebrata, allora come oggi, dall’informazione di tutto il mondo. Ma una sinistra coincidenza ha voluto che quel ricordo cadesse proprio adesso, in mezzo ai pessimi risultati del presente. Da una parte c’è dunque la ricorrenza del grande Milan che fu, dall’altro soffre il piccolo Diavolo attuale".