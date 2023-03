Tuttosport titola: "Il Milan a Firenze con vista Tottenham"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport inizia a mettere sotto la lente di ingrandimento i prossimi, importantissimi, giorni del Milan. Il titolo recita: "Il Milan a Firenze con vista Tottenhama". La squadra di Pioli scenderà in campo domani sera a in Toscana per dare seguito al suo momento positivo e arrivare al meglio all'impegno europeo a Londra contro il Tottenham di Antonio Conte, battuto 1-0 all'andata. Al posto di Leao, squalificato, con la viola potrebbe essere rilanciato De Ketelaere mentre Bennacer, tornato in gruppo questa settimana, potrebbe riprendersi la titolarità.