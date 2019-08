Tuttosport titola: "Il Milan ci prova per Modric"

C'è spazio anche per le vicende di mercato del club rossonero sulla prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano Tuttosport, che pone l'accento sul grande sogno milanista. "Il Milan ci prova per Modric", titola di spalla il noto giornale sportivo, che poi aggiunge: "Serve un leader". Tuttosport approfondisce la questione nelle pagine interne, sottolineando che "per il momento è più che altro la suggestione". Anche perché, per arrivare al playmaker croato ci sarebbe un vero e proprio "muro economico" da superare, tra ingaggio e richieste del Real Madrid.