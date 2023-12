Tuttosport titola: "Il Milan vuole un nove: Zirkzee"

"Il Milan vuole un nove: Zirkzee": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che i rossoneri sono pronti per il mercato invernale, nel quale la priorità è certamente un difensore centrale, ma è in estate che ci sarà il grande investimento in attacco. E il nome che sta diventando sempre più caldo è quello di Joshua Zirkzee del Bologna.

Per mesi si è parlato di Jonathan David del Lille come profilo preferito, ma in realtà il Diavolo cerca un vero centravanti di ruolo e il nome dell'olandese è ora in cima alla lista. Zirkzee sta giocando una stagione strepitosa con Thiago Motta e sta attirando l'attenzione di tanti top club. Non è escluso comunque che il Milan non faccia un colpo in attacco anche a gennaio: occhio in particolare a Guirassy dello Stoccarda e Adams del Montpellier.