Tuttosport titola in prima pagina: "Milan, c'è De Roon"

vedi letture

Tuttosport titola così questa mattina in prima pagina: "Milan, c'è De Roon". Tra i profili seguiti con attenzione dai rossoneri in caso di partenza di Rade Krunic, sul quale continua il pressing del Fenerbahçe, c'è anche il 32enne centrocampista dell'Atalanta che ha il contratto in scadenza nel 2024 e ha dunque costi accessibili. Si tratterebbe di un'alternativa pronta visto che stiamo parlando di un giocatore che ha già esperienza in Italia e in Europa.