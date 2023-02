MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport ha titolato su quello che potrebbe essere il cambio di formazione più rilevante nel Milan rispetto alle ultime uscite: "Origi prenota l'attacco". L'attaccante belga è in ballottaggio con Olivier Giroud, sempre motlo generoso e molto impiegato, e sembra in vantaggio per una maglia da titolare questo pomeriggio.