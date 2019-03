Tuttosport titola: "Inter flop, Milan da sorpasso"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane dedica spazio - in prima pagina - alle due milanesi. "Inter flop, Milan da sorpasso", titola il noto giornale sportivo torinese, che poi aggiunge, sempre in taglio alto: "Gattuso vede il terzo posto: oggi il Sassuolo". Ai nerazzurri "non basta Lautaro: Pavoletti esalta un Cagliari favoloso". Il Milan, dunque, punta al terzo posto: una vittoria per scavalcare i cugini in classifica e dare un altro scossone alla corsa Champions.