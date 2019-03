Tuttosport titola: "Kessie c'è. E Caldara va in Primavera"

"Kessie c'è. E Caldara va in Primavera": titola così questa mattina Tuttosport in merito alle condizioni di Kessie e Caldara. Il primo ha recuperato dal colpo alla coscia rimediato in Coppa Italia contro la Lazio e quindi sarà regolarmente a disposizione di Gattuso contro il Sassuolo, mentre il secondo tornerà in campo domani mattina con la Primavera rossonera contro il Palermo.