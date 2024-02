Tuttosport titola: "L'assenza di Reijnders col Napoli rilancia Bennacer"

Tijjani Reijnders non potrà essere della partita domenica sera a San Siro, alle 20.45, contro il Napoli. Il centrocampista olandese, che era diffidato da tempo, ha rimediato un cartellino giallo nella gara contro il Frosinone e di conseguenza è stato squalificato per un turno. Sarà un'assenza importante per Pioli che in stagione non ha quasi mai rinunciato all'ex AZ. Il tecnico rossonero, però, ha le sue contromisure ed è per questo che Tuttosport titola così stamattina: "L'assenza di Reijnders col Napoli rilancia Bennacer".

Ismael Bennacer ritroverà la titolarità domenica sera, proprio contro il Napoli contro cui l'anno scorso era stato decisivo nei quarti di finale di Champions League. Dopo l'esperienza fallimentare con l'Algeria in Coppa d'Africa, Bennacer ha dovuto ritrovare la condizione in seguito a un problema muscolare patito in Costa d'Avorio e con il Frosinone ha messo un po' di minuti nelle gambe, innalzando il livello tecnico in mezzo al campo al suo ingresso sul rettangolo verde.