Tuttosport titola: "L'Europa del Milan passa dall'Italia"

Questa mattina Tuttosport ha analizzato quello che, di fatto, sarà l'ultimo mese e mezzo di stagione rossonera, certamente non banale. Il titolo recita: "L'Europa del Milan passa dall'Italia". Il fantastico traguardo della semifinale di Champions League non deve far sedere sugli allori i rossoneri che in campionato hanno la necessità di rientrare nei primi 4 posti che vogliono dire qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. E' evidente che, per quanto sia giusto alimentare il sogno, i rossoneri non possono riporre tutte le loro speranze di accesso alla prossima Champions puntando a vincere quella in corso: sarebbe incosciente.