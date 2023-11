Tuttosport titola: "Leao al lavoro. L'obiettivo è tornare in Champions"

vedi letture

Le sorti del Milan, al rientro dalla sosta, dipenderanno anche dalle condizioni di Rafael Leao e da come la suqadra affronterà una sua eventuale assenza. In attesa di capire quanto effettivamente starà fuori, oggi Tuttosport titola semplicemente: "Leao al lavoro". E poi aggiunge nel sottotitolo: "L'obiettivo di Rafa è tornare in campo in Champions contro il Dortmund". Dopo alcuni giorni di riposo in Portogallo, domani il 10 rossonero sarà nuovamente a Milanello per iniziare il suo tour de force con la speranza di rientrare a disposizione martedì contro il Borussia.