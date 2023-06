Tuttosport titola: "Leao balla soltanto con il Milan"

MilanNews.it

© foto di Imago

Se sul prato della San Siro rossonero ha imparato a illuminare gli occhi dei tifosi del Milan, in nazionale Rafael Leao fa più fatica ma non tanto per colpa sua. Tuttosport questa mattina titola così: "Leao balla soltanto con il Milan". Nonostante sia ormai una presenza fissa delle convocazioni, anche con il cambio di Ct (dopo il Mondiale è arrivato Roberto Martinez), Leao non trova spazio nella nazionale lusitana: zero minuti per lui contro la Bosnia. Il motivo è, probabilmente, la presenza di Ronaldo che ha prenotato un posto in attacco e da lì non si schioda.