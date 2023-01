Tuttosport titola: "Leao, ore calde. Tutto per il Milan"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione di questa mattina di Tuttosport non si risparmia dal fare il punto sulla questione rinnovo di Rafael Leao. Il titolo recita: "Leao, ore calde. Tutto per il Milan". La prossima settimana si attende l'arrivo in sede dell'avvocato Ted Dimvula che detiene la procura del giocatore e con cui mediare per il prolungamento. La dirigenza rossonera è pronta a spingersi fino a 7 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus che potrebbero diventare anche qualcosina in più. Uno sforzo necessario per far capire al giocatore quanto è importante e per aiutarlo a superare, almeno in parte, la famosa e ormai temutissima multa con lo Sporting Lisbona. Il lato positivo è la volontà del giocatore che sembra più che mai convinto di vestire il rossonero ancora per un bel po', convinto anche dai compagni e dall'ambiente in generale. La prossima settimana, dunque, può essere decisiva.