Tuttosport titola: "Loftus-Cheek eurojolly Milan"

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Loftus-Cheek eurojolly Milan". Grazie ad una bella doppietta dell'inglese e al ritorno al gol di Leao, i rossoneri hanno sconfitto ieri sera 3-0 a San Siro il Rennes e hanno ipotecato il passaggio agli ottavi di Europa League (giovedì il ritorno in Francia).

Il quotidiano esalta in modo particolare la prestazione dell'ex Chelsea che in carriera ha già vinto l'Europa League nel 2019 da protagonista con la maglia dei Blues. Il centrocampista rossonera è convinto che al Milan può puntare ad alzare il trofeo alla fine di questa stagione: "Ci sono le qualità per vincere la Coppa".