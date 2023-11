Tuttosport titola: "Loftus-Cheek lavora per il Borussia"

vedi letture

"Loftus-Cheek lavora per il Borussia": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che a Milanello si lavora per riavere al top della forma il centrocampista inglese per il fondamentale match di Champions League contro il Borussia Dortmund. Oggi si capirà se l'ex Chelsea sarà già disponibile per la sfida di campionato di sabato contro la Fiorentina, nella quale potrebbe giocare eventualmente uno spezzone.