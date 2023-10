Tuttosport titola: "Loftus-Cheek non è al top, Musah si candida in mezzo"

Tempo di decisioni per Stefano Pioli che oggi vivrà un compleanno movimentato a due giorni dall'inizio della settimana (fin qui) più dura della stagione. Un dubbio dovrà essere sciolto a centrocampo, con Tuttosport che questa mattina scrive: "Loftus-Cheek non è al top, Musah si candida in mezzo". In attesa di capire come andrà l'allenamento di oggi, in quello di ieri Loftus-Cheek si è allenato la prima parte con il gruppo e poi a parte: l'inglese ancora non è al meglio della condizione e, visti i tanti impegni, è giusto andarci con cautela.

Anche se dovesse recuperare per domenica sera, è difficile che possa giocare da titolare. Per questo Yunus Musah scalda nuovamente i motori dopo le ottime ultime prestazioni e nonostante il ritorno dagli Stati Uniti all'ultimo (così come Pulisic e Thiaw).