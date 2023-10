Tuttosport titola: "Maignan fuori. Con Sportiello, Pioli non trema"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Maignan fuori. Con Sportiello, Pioli non trema". Dopo l'espulsione contro il Genoa, il francese è stato fermato per un turno e dovrà quindi saltare il big match contro la Juventus. In casa rossonera, però, non c'è preoccupazione perchè il suo sostituto Marco Sportiello ha già dimostrato di essere assolutamente un secondo portiere affidabile.