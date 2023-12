Tuttosport titola: "Milan, avanti con il tre per due"

"Milan, avanti con il tre per due. Tris al Monza, ma pure altri due infortuni": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che ieri i rossoneri possono essere molto contenti per la vittoria contro brianzoli per 3-0, ma allo stesso tempo c'è parecchia amarezza per altri due infortuni che hanno colpito la formazione milanista. Stavolta a fermarsi sono stati Tommaso Pobega e Noah Okafor.

Il mediano, schierato ieri a sinistra nella difesa a tre scelta da Pioli per affrontare il Monza, ha dovuto lasciare il campo a metà primo tempo per un problema all'anca, mentre l'attaccante svizzero, poco dopo aver segnato la rete del definitivo 3-0, si è dovuto fermare a causa di un problema alla coscia che verrà valutato meglio dagli esami strumentali a cui si sottoporrà nelle prossime ore.