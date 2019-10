Tuttosport titola: "Milan caduta libera"

Il Milan sta sprofondando verso i bassifondi della classifica. E anche il calendario contribuisce a rendere più beffardo il destino attuale. Come riporta Tuttosport, giovedì a San Siro arriverà la Spal: soltanto cinque mesi fa, a campi invertiti, i rossoneri, proprio contro i biancazzurri, si giocavano l’accesso in Champions. Tra due giorni, invece, la squadra milanista dovrà guardarsi le spalle. Un’eventuale vittoria della Spal spalancherebbe le porte del baratro. Il Milan è in caduta libera e a breve dovrà affrontare Lazio, Juve e Napoli in rapida successione