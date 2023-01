Tuttosport titola: "Milan, che pasticcio in porta: Vasquez non basta, ecco Rico!"

MilanNews.it

L'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, che pasticcio in porta: Vasquez non basta, ecco Rico!". Il recupero di Maignan dall'infortunio procede a rilento e quindi dopo Vasquez il Diavolo è intenzionato a prendere anche un altro portiere. Nelle ultime ore ci sarebbero stati dei contatti con il PSG per Sergio Rico.