Tuttosport titola: "Milan, Conte bussa ma la porta è chiusa"

vedi letture

Questa mattina Tuttosport nel suo occhiello parte da un presupposto giusto: "Il secondo posto aritmetico dà il via al futuro". Ora che il Milan ha chiuso definitivamente la sua stagione, con due gare ininfluenti ancora da giocare, la dirigenza può cominciare a fare sul serio in ottica prossima stagione tra la scelta del nuovo allenatore e quella dei rinforzi sul mercato. Per quanto riguarda il casting del nuovo tecnico, il nome di Antonio Conte è sempre aleggiato tra i papabili candidati ma sempre per un desiderio espresso dai tifosi che lo considerano il profilo ideale per colmare il gap con l'Inter. Mai, però, il club lo ha preso in considerazione...

Proprio per questo motivo questa mattina Tuttosport titola così: "Milan, Conte bussa ma la porta è chiusa". E ancora la dose viene rincarata nel sottotitolo: "L'ex Ct non è in corsa". E poi ancora: "Per Cardinale, Ibra e Furlani è la scelta più difficile: trovare l'erede di Pioli". Chiaramente la decisione sul nuovo allenatore può influire anche il tipo di mercato ed è - paradossalmente - un investimento sul futuro rossonero anche più dei vari acquisti che il Milan farà nel corso dei mesi estivi. Tuttosport scrive: "Conceiçao, Sarri e Fonseca dividono. Thiago è il preferito, la Juve però è avanti".