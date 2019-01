Tuttosport titola: "Milan: De Paul o Gabbia"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane pone l’accento sul mercato di gennaio del Milan. "De Paul o Gabbia", titola in taglio basso il noto quotidiano sportivo torinese, che aggiunge: "Doppia opzione per Gattuso. Non c’è solo l’argentino: occhio a Gabbiadini". Leonardo potrebbe puntare con decisione sull’esterno dell’Udinese, oppure intensificare i rapporti con l’entourage dell’ex Napoli, attaccante in grado di agire sia sulle corsie laterali che da punta centrale.