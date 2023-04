Tuttosport titola: "Milan di lusso per una notte da Champions"

MilanNews.it

Tuttosport questa mattina presenta così l'impegno del Milan in casa della Roma, sfida cruciale per il futuro sportivo (e non solo) di entrambe le squadre: "Milan di lusso per una notte da Champions". In palio ci sono punti pesantissimi nella rincorsa alle prime quattro posizioni che significano qualificazione alla prossima Champions League.

Una partita fondamentale per cui Pioli ha scelto l'abito migliore, quello dei titolarissimi: con il recupero di Giroud, il tecnico rossonero potrà mandare in campo l'undici che per tre volte consecutive ha fermato il Napoli. Lo stesso allenatore rossonero ieri in conferenza stampa ha parlato così sulla gara di questo pomeriggio: "Ha lo stesso valore del match di campionato contro il Napoli".