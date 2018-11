Tuttosport titola: "Milan, ecco l’offerta a Ibra"

C’è spazio anche per i rossoneri, o meglio, per le strategie di mercato del club, sulla prima pagina dell’edizione odierna del quotidiano Tuttosport. "Milan, ecco l’offerta a Ibra", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge sempre in taglio alto: "Sei mesi e opzione per il 2020". In attesa di ulteriori sviluppi sul fronte Ibra, la squadra tornerà in campo stasera contro l’Udinese: "Gattuso a Udine con Higuain e Cutrone", scrive Tuttosport.