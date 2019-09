Tuttosport titola: "Milan furibondo per i buu a Kessié"

Gli ululati e i buu razzisti piovuti addosso a Kessié non sono passati inosservati. E il Milan, come riporta Tuttosport, è furibondo. Il Verona ha cercato di nascondere l’accaduto (prima con un paio di post su Twitter, poi con un comunicato), ma i cori razzisti del Bentegodi "si sono sentiti eccome", come dichiarato da Zvone Boban. A fine gara il Milan ha chiesto spiegazioni all’arbitro Manganiello sul perché non fosse intervenuto, mentre Kessié ha ricevuto il sostegno da tutto il mondo del calcio.