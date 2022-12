Tuttosport titola: "Milan, il gioco dei 9"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'edizione odierna di Tuttosport titola così questa mattina: "Milan, il gioco dei 9". Il quotidiano torinese fa il punto sull'attacco rossonero in vista della prossima stagione: Giroud e Origi resteranno, da capire quale sarà invece il futuro di Ibrahimovic. Sul mercato sono diversi i giocatori che segue il Diavolo, come per esempio Broja del Chelsea, Okafor del Salisburgo e Evanilson del Porto. Non vanno poi dimenticati due giovani centravanti di proprietà del Milan che sono attualmente in prestito, vale a dire Lorenzo Colombo e Marco Nasti.