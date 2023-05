Tuttosport titola: "Milan ko. E' processo a La Spezia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione di questa mattina di Tuttosport titola così dopo la sconfitta dei rossoneri contro lo Spezia: "Milan ko. E' processo a La Spezia". Il Milan dopo il derby di andata di Champions con l'Inter perdono l'occasione di dare continuità quantomeno in campionato, dopo la vittoria di settimana scorsa con la Lazio, e cadono malamente in casa dello Spezia per la seconda volta in tre anni. A fine gara il gruppo a colloquio con la curva che incoraggia i rossoneri e chiede la rimonta nel derby di martedì che, a oggi, sembra un miraggio.