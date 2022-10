Tuttosport titola: "Milan, l'Italia non basta: è tempo di Europa"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Tuttosport titola in modo chiaro questa mattina sulle pagine dedicate al club rossonero: "Milan, l'Italia non basta: è tempo di Europa". Il club di via Aldo Rossi vuole sfruttare il match point di San Siro contro il Salisburgo per sottolineare il successo della propria politica e per farla andare verso nuovi orizzonti. Linea verde, risanamento economico del club che ora si vuole ulteriormente espandere, ritorno ai vertici del calcio italiano e internazionale. L'obiettivo è chiaro: "Crescita di gruppo ed età media bassa: per aprire un ciclo".