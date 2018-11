Tuttosport titola: "Milan, missione Champions"

Il quotidiano Tuttosport in edicola stamane, in prima pagina, pone l’accento sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione invernale. "Milan, missione Champions", titola il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge sempre in taglio alto: "Ibra e altri due dopo Paquetà". Il direttore dell’area tecnica Leonardo, dunque, avrebbe "in programma quattro rinforzi a gennaio". Un primo colpo è già stato piazzato (Leo ha bruciato la concorrenza assicurandosi le prestazioni del giovane brasiliano del Flamengo), ma i vertici di via Aldo Rossi non avrebbero intenzione di fermarsi.