Tuttosport titola: "Milan-Napoli: obiettivo ko"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così: "Milan-Napoli: obiettivo ko". Come scrive il quotidiano torinese "Pioli può eliminare Mazzarri dalla corsa a un posto nella prossima Champions e soffiare sul collo della Juve. Ma vincere serve a entrambi anche per fare il pieno d’entusiasmo in vista delle sfide europee ormai alle porte".

Entrambe fuori ormai dalla corsa scudetto, Milan e Napoli hanno l'obbligo di arrivare tra le prime quattro e andare il più avanti possibile in Europa. Poi a fine stagione si tireranno le somme e si conoscerà il futuro dei due tecnici. Tra l'altro il loro destino potrebbe incrociarsi: Pioli è infatti tra i nomi che vengono accostati con maggiore frequenza alla panchina del Napoli della prossima stagione.