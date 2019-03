Tuttosport titola: "Milan su Chiesa"

Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina pone l’accento sulle strategie di mercato del club rossonero in vista della sessione estiva. "Milan su Chiesa", titola di spalla il noto giornale sportivo torinese, che aggiunge: "Asso per Gattuso". Anche la società milanista, dunque, sarebbe in corsa per il gioiellino della Fiorentina, giocatore che fa gola a parecchie squadre non soltanto in Italia.