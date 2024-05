Tuttosport titola: "Milan: Van Bommel. Se no c'è Fonseca"

vedi letture

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Milan: Van Bommel. Se no c'è Fonseca". In casa rossonera continua a tenere banco la questione del sostituto di Stefano Pioli sulla panchina milanista. La novità delle ultime ore è che sono in netta ascesa le quotazioni di Mark van Bommel, ex centrocampista rossonero e attuale allenatore dell'Anversa. L'olandese è molto apprezzato soprattutto da Zlatan Ibrahimovic.

Resta comunque viva la pista che porta a Paulo Fonseca, da settimane nella lista del Milan per il post-Pioli. Il portoghese, che è in scadenza di contratto con il Lille, si gioca domani contro il Nizza il terzo posto in Ligue 1, valido per la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Poi l'ex Roma deciderà il suo futuro: oltre alla proposta del Diavolo, Fonseca ha nel mirino del Marsiglia e ha in mano anche l'offerta di rinnovo del Lille.