Tuttosport titola: "Modric, like galeotto al calendario del Milan"

"Modric, like galeotto al calendario del Milan": titola così questa mattina Tuttosport in prima pagina. Nelle scorse ore, è apparso un like del centrocampista del Real Madrid ad un post del Milan sulla prima giornata di campionato che i rossoneri giocheranno in casa dell'Udinese. Questo "mi piace" ha riacceso le voci sul possibile sbarco a Milanello del giocatore croato.