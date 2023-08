Tuttosport titola: "Muro su Maignan. Milan: è incedibile"

"Muro su Maignan. Milan: è incedibile": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che prima il Chelsea e poi il Bayern Monaco si sono interessati al portiere francese, che però per il Diavolo è assolutamente incedibile. Solo un'offerta a tre cifre potrebbe far vacillare i rossoneri. Dopo la chiusura del mercato, i dirigenti di via Aldo Rossi hanno in programma di iniziare i colloqui con l'ex Lille per il rinnovo fino al 2028 con un sostanzioso aumento dell'ingaggio.