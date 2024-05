Tuttosport titola: "Non solo Pioli. C'è un Milan in bilico tra big e non"

vedi letture

Ora che il Milan ha ufficialmente ottenuto il secondo posto con due giornate d'anticipo, si inizia a pensare seriamente al futuro dalle parti di Casa Milan con scelte importanti sul nuovo allenatore e sui nuovi innesti da programmare e portare a termine nei prossimi giorni o settimane. Sicuramente la decisione sulla nuova guida tecnica è la più importante ma non è l'unica che potrebbe essere presa in questa estate che si preannuncia molto lunga. Per questo stamattina Tuttosport ha titolato così: "Non solo Pioli. C'è un Milan in bilico tra big e non".

Secondo quanto riportato dal giornale di Torino nessuno al Milan può considerarsi certo del proprio futuro, nè i top player nè tutti gli altri. Nel sottotitolo si legge così: "La società prepara la rivoluzione: si comincia dalla panchina, ma sono tante le decisioni da prendere anche nella squadra". E poi per quanto riguarda i casi specifici: "Per Maignan e Theo rinnovi complicati. Nessun giocatore è intoccabile se arriveranno proposte alla Tonali". In attacco, al netto dell'addio di Giroud, viene riportato: "Jovic verso il sì, mentre Camarda rischia di diventare un caso".