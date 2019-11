Tuttosport titola: "Nubi su San Siro: scettici i due club"

"Nubi su San Siro: scettici i due club": titola così questa mattina Tuttosport in merito alla questione stadio. Nella giornata di ieri, è arrivata la risposta del Comune di Milano alla richiesta di chiarimenti di Milan e Inter sul progetto di nuovo stadio. I punti della lettera sono i seguenti: disponibilità a un incontro immediato per ridurre le distanze, rassicurazioni sull’avvio dell’iter di fronte al ministero dei Beni Culturali, ma ancora nessuna indicazione sul riutilizzo di San Siro. Inter e Milan continuano ad avvertire il rischio di stallo ed in particolare non comprendono perché il Comune continui a non suggerire idee sulla rifunzionalizzazione di San Siro.