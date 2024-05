Tuttosport titola: "Per la sostituzione di Pioli pure Conceiçao e van Bommel"

Il Milan è alla ricerca del nuovo allenatore. Non è ancora stato ufficializzato ma la sensazione chiara è che l'avventura di Stefano Pioli sulla panchina rossonera sia giunta al capolinea. Nè la dirigenza nè l'allenatore stesso hanno voluto commentare il futuro, rimandando tutte le valutazioni del caso al termine della stagione. Intanto però il club si muove sul mercato alla ricerca del profilo giusto, specialmente dopo che il nome di Julen Lopetegui è stato fortemente osteggiato dai tifosi rossoneri. Sulla short list della dirigenza in via Aldo Rossi ci sono diversi nomi.

Tuttosport ne riporta anche altri due che al momento sono meno chiacchierati ma che potrebbero essere profili interessanti: "Per la sostituzione di Pioli pure Conceiçao e van Bommel". Il primo, Sergio Conceiçao, sarebbe rimasto al Porto se fosse stato confermato Pinto da Costa alla presidenza del club: ora la sua permanenza ai dragoes è tutt'altro che scontata. Allenatore che ha già una grande esperienza internazionale. Dall'altra parte c'è Mark van Bommel che ha già fatto la Champions in tre stagioni differenti e alla guida dell'Anversa ha vinto tutto a livello nazionale. Conosce bene già l'ambiente di Milanello.