Tuttosport titola: "Per Musah è gran voglia di Milan"

Tuttosport in edicola stamattina titola così: "Per Musah è gran voglia di Milan". I rossoneri sono sempre scatenati sul mercato e, dopo aver chiuso già sette colpi questa estate, sono al lavoro per definire anche l'arrivo del centrocampista del Valencia, il quale è affascinato dall'idea di indossare la maglia rossonera e sta spingendo per trasferirsi presto a Milanello. Per ora il club spagnolo fa muro, ma la trattativa va avanti e non è esclusa un'accelerazione durante la prossima settimana.