Tuttosport titola: "Pioli gestisce De Ketelaere. Complimenti sì, la Juve no"

L'edizione odierna di Tuttosport recita così sulle parole che Pioli ha pronunciato ieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: "Pioli gestisce De Ketelaere. Complimenti sì, la Juve no". Il tecnico rossonero ha alzato un muro in difesa del giovane belga numero 90 che è stato oggetto di critiche pesanti dopo la sconfitta contro il Chelsea: "Mi ricordo il Leao di tre anni fa e il Tonali del primo anno, quando molti li criticavano e mettevano in dubbio le loro qualità. Charles è un talento e deve avere il tempo di adattarsi e diventare determinante". Inoltre Pioli non si è fatto abbindolare dalle parole di Allegri che hanno il sapore della pretattica: "Max è furbo e non so se credere alle cose che dice prima di una partita, non so se ci aspetteranno chiusi. Di sicuro la Juve è una squadra compatta che parte aggressiva, noi dovremmo esserlo altrettanto".