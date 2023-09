Tuttosport titola: "Pioli, l'Europa per dimenticare il derby horror"

Domani il Milan sarà nuovamente in campo a San Siro per sfidare il Newcastle nella prima giornata della fase a gironi di Champions League. Tuttosport questa mattina titola così: "Pioli, l'Europa per dimenticare il derby horror". I rossoneri, dopo la manita dell'Inter, cercano fiducia e certezze dalla competizione europea che l'anno scorso li ha visti arrivare fino alla semifinale.

Il calendario fitto, tra i pochi vantaggi, ha quello di metterti davanti subito a un'occasione per il riscatto. Il tecnico ha la fiducia del club e ieri nessuno a Milanello, tra i giocatori, è stato messo sul banco degli imputati: per uscire da una batosta del genere serve unità di intenti.