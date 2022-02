Tuttosport titola: "Pioli vuole il Milan a... vita"

"Pioli vuole il Milan a... vita", titola il quotidiano Tuttosport dopo le recenti dichiarazioni dell'allenatore emiliano. "Ma adesso - si legge - deve vincere un trofeo: la Coppa Italia? Anche la società a questo punto deve dare un segnale preciso di quali saranno le ambizioni future: altrimenti per il tecnico vincere non sarà per nulla facile, se non addirittura impossibile".