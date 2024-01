Tuttosport titola: "Popovic, la rabbia Milan"

vedi letture

Tuttosport in edicola oggi titola così: "Popovic, la rabbia Milan". Salvo clamorose sorprese, sembra essere ormai definitivamente saltata la trattativa per lo sbarco a parametro zero in rossonero del giovane attaccante classe 2006 attualmente svincolato dopo che lo scorso 31 dicembre è scaduto il suo contratto con il Partizan Belgrado. Martedì il giocatore e i suoi agenti sono arrivati a Milano su propria iniziativa, il tutto senza l’invito del Milan che non ha gradito la convocazione dei media da parte dell'entourage del ragazzo per sbandierare lo sbarco in città.

A questo si aggiunge poi un altro ostacolo che non è stato possibile superare, vale a dire le altissime commissioni chieste dagli agenti e dal papà di Popovic. La trattativa è così saltata e chissà che dietro ai vari problemi emersi non ci sia anche qualche contatto con altri club, tra cui anche la Juventus.